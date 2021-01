Probabili formazioni Bologna-Milan: Leao in versione trequartista

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Milan è di scena in casa del Bologna: Calhanoglu non convocato, Barrow titolare.

Dopo il match tra Torino e Fiorentina che ha aperto il ventesimo turno, è l'ora del Milan , capolista della Serie A. I rossoneri hanno vinto il titolo di Campione d'Inverno nonostante il k.o contro l'Atalanta nel 19esima giornata: ora la sfida al Bologna in quel del Dall'Ara.

Emiliani in piena lotta salvezza, a caccia di una svolta: nell'ultimo turno la formazione di Mihajlovic è stata sconfitta dalla Juventus. Nel match d'andata il Milan era riuscito ad avere la meglio a San Siro grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

Mihajlovic schiererà il consueto 4-2-3-1 con Barrow prima punta, supportato da Sansone, Soriano ed Orsolini. In mezzo ci sarà Schouten con Dominguez, mentre davanti a Skorupski la retroguardia sarà composta da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks.

Pioli, senza Calhanoglu, punta su Leao come trequartista, supportato da Saelemaekers e Rebic. Ibrahimovic centravanti, in mezzo c'è Tonali con Kessiè. Donnarumma tra i pali, difesa a quattro con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez, Out Bennacer, Kjaer e Brahim Diaz.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.