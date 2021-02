Probabili formazioni Bologna-Lazio: conferma per Correa

Bologna senza Tomiyasu, ci sarà Danilo in difesa. La Lazio senza lo squalificato Escalante non fa rivoluzioni.

Si gioca a Bologna uno dei tre anticipi di Serie A. Sarà la formazione rossoblù a disputare la gara delle 18, con la Lazio come ospite: per i rossoblù il desiderio di allontanarsi dalla zona calda, mentre i biancocelesti vogliono dimenticare la batosta di Champions contro il Bayern.

Un girone fa in quel di Roma, la Lazio ha avuto la meglio di misura sul Bologna per 2-1: doppio vantaggio biancoceleste con Luis Alberto e Immobile, dunque la rete nel finale dell'ex De Silvestri che non è bastata alla formazione emiliana.

MIhajlovic non può contare su Tomiyasu per la prima volta in stagione, dentro Soumaoro e Danilo come centrali davanti a Skorupski. Esterni di difesa De Silvestri e il recuperato Dijks, mentre Svanberg e Dominguez saranno i mediani. Skov Olsen insidia Orsolini per una maglia. Per il resto conferma di Sansone e Soriano dietro a Barrow.

Inzaghi propone ancora Correa al fianco di Immobile, esterno di centrocampo Marusic con Lulic in panchina. Lazzari dall'altra parte, in mezzo Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In porta ci sarà Reina, difeso da Patric, Hoedt e Acerbi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.