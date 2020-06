Probabili formazioni Bologna-Juventus: Dybala 'falso nueve', Ronaldo a sinistra

Juventus di scena a Bologna nel primo turno completo post-Coronavirus: i bianconeri cercano l'allungo con il tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo.

L'obbligo dei tre punti è un motivetto a cui la è abituata praticamente da sempre: vincere ovunque e comunque è nel DNA bianconero, ancor di più dopo due prestazioni consecutive scialbe e la perdita di un trofeo in finale che fa ancora male.

Questi motivi rendono la trasferta di una sorta di gara da dentro o fuori, una chance di cancellare definitivamente le polemiche delle scorse ore: il presunto litigio tra Sarri e Pjanic smentito con forza dal tecnico è solo una delle crepe che rischiano di affiorare per destabilizzare un ambiente storicamente forte e immune dai pettegolezzi esterni.

Anche il malinteso tattico venutosi a creare attorno a Cristiano Ronaldo è uno dei temi più in voga del momento: Sarri ha fatto capire che il portoghese preferisce agire sulla fascia, rigettando il ruolo di prima punta che nella finale contro il è toccato a Paulo Dybala.

L'ex (6 goal in 12 partite contro i felsinei, tra le vittime preferite) sarà impiegato in quella posizione anche a Bologna, supportato da Douglas Costa e 'CR7' sulle corsie laterali. Scelte obbligate in avanti per Sarri che dovrà rinunciare a Higuain: l'argentino si è allenato nuovamente a parte e non sarà disponibile al pari di Chiellini.

Verso un posto da titolare Pjanic, che sembrava dover partire dalla panchina: il bosniaco è in leggero vantaggio su Ramsey, Bentancur e Matuidi ai suoi lati. De Sciglio dovrebbe spostarsi a sinistra per ovviare all'infortunio di Alex Sandro: a destra giocherebbe Cuadrado, con De Ligt e Bonucci al centro. Tra i pali tornerà Szczesny dopo la parentesi di Coppa affidata a Buffon.

Nel Bologna sarà Barrow l'unica punta nel 4-2-3-1 di Mihajlovic: alle spalle del gambiano il trio Orsolini (ex di turno)-Soriano-Sansone, probabile panchina per Palacio. In mediana Svanberg è leggermente favorito su Dominguez, sulla fascia sinistra rivedremo Dijks dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da fine settembre. Assenti per squalifica in tre: Bani, Schouten e Santander.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.