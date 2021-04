Probabili formazioni Bologna-Inter: giocano Ranocchia e Young

L'Inter capolista fa visita al Bologna nel posticipo del turno pre-pasquale di Serie A: Ranocchia titolare in difesa, sorpresa Ravaglia. Out Perisic.

Vietato rallentare. L'Inter corre verso lo Scudetto e, per continuare a farlo, è chiamata a superare l'ostacolo Bologna: al 'Dall'Ara', la sfida tra emiliani e nerazzurri chiude la 29ª giornata di Serie A.

Un turno pre-pasquale che vede la squadra di Antonio Conte saldamente al comando della classifica, inseguita da Milan e Juventus, col morale alle stelle per l'incredibile scalata stagionale alla vetta dopo la prematura eliminazione dalla Champions.

Il Bologna, dal canto suo, col successo in rimonta sul Crotone prima della sosta ha posto un tassello fondamentale nel raggiungimento della salvezza anticipata e ha tutte le intenzioni di dare fastidio all'Inter di Lukaku e Lautaro.

La 'Lu-La' guiderà i nerazzurri anche in terra felsinea, con Eriksen confermato mezzala. Sulle fasce la novità è Young, che sostituisce l'affaticato Perisic a sinistra, mentre a destra c'è sempre Hakimi.

In difesa, vista l'emergenza tra infortuni e Covid, occasione per Andrea Ranocchia. In porta capitan Handanovic, guarito dal Coronavirus così come De Vrij, che però dovrebbe partire dalla panchina. Recuperato anche Vidal.

Mihajlovic propone Orsolini sulla trequarti, con Sansone sul fronte opposto e Barrow punta centrale. Intoccabile Soriano, in mediana Schouten insieme a Svanberg. Tra i pali il terzo portiere Ravaglia rileva il positivo Skorupski. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.