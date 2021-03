Probabili formazioni Benevento-Verona: Insigne pronto

Europa League e salvezza si incrociano nel turno infrasettimanale: nei giallorossi dentro Depaoli e Gaich, gialloblù con Lasagna e Veloso.

Dieci punti separanoin classifica. I campani cercando di risollevarsi dopo un periodo senza vittorie per avvicinarsi a quota quaranta, i gialloblù proveranno ad espugnare lo stadio giallorosso per continuare a sperare nell'Europa League.

Inzaghi non può contare su Barba causa squalifica, in difesa ci saranno Depaoli, Glik, Caldirola e Letizia davanti all'estremo difensore Montipò. A centrocampo Ionita dal 1' con Viola ed Hetemaj, mentre Gaich sarà la prima punta supportata da Insigne e Caprari.

Juric conferma Lasagna come centravanti, supportato dagli intoccabili Barak e Zaccagni. In mediana c'è Veloso con Tameze, sulle fasce Faraoni e Lazovic. In porta Silvestri, con la retroguardia formata da Dawidowicz, Günter e Magnani.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Viola, Ionita; Insigne, Caprari; Gaich.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.