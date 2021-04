Probabili formazioni Benevento-Udinese: Gaich in attacco con Lapadula

Il Benevento ospita l’Udinese in un match valido per il 33° turno del campionato di Serie A. In palio importanti punti salvezza.

Il Benevento per mettere in cascina punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa che conduce alla salvezza, l’Udinese per ripartire e per evitare un finale di stagione con qualche piccolo patema in più. Le due squadre si affronteranno in una sfida valida per il trentatreesimo turno di Serie A che mette in palio una posta importante.

Filippo Inzaghi disegnerà la compagine campana con l’ormai consueto 3-5-2 nel quale, davanti a Montipò, saranno Glik, Caldirola e Barba a completare il pacchetto difensivo.

Segui Benevento-Udinese in diretta streaming su DAZN

Depaoli e Improta presidieranno gli esterni, mentre il trio di mediana prevederà Hetemaj, Viola e Ionita. In attacco spazio al duo Gaich-Lapadula.

Luca Gotti risponderà con un 3-5-1-1 nel quale saranno Bonifazi, Nuytinck e Samir a completare la linea difensiva davanti a Musso.

Walace sarà il perno di un centrocampo nel quale De Paul e Pereyra agiranno da interni di destra e sinistra, mentre Molina e Stryger Larsen si sistemeranno sugli esterni. In attacco ci sarà Braaf a supporto di Okaka.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Braaf; Okaka.