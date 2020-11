Probabili formazioni Benevento-Spezia: Inzaghi lancia Sau con Insigne e Lapadula

Orfano dello squalificato Caprari, il Benevento sceglie di ripartire con l'ex Cagliari. Diversi indisponibili per Italiano: scelte quasi obbligate.

Sfida tra neopromosse a . I padroni di casa ricevono lo . Entrambe al momento sono fuori dalla zona retrocessione, ma quello del Vigorito sembra già a tutti gli effetti uno spareggio salvezza con in palio punti che valgono doppio.

Il Benevento dopo la sconfitta di per 3-1, ma con tante occasioni sciupate come ha sottolineato Pippo Inzaghi, dovrà fare a meno di Caprari, che proprio al Bentegodi si è fatto espellere per proteste. Al suo posto ci sarà Sau nel tridente con Roberto Insigne e Lapadula.

Altri due ballottaggi da sciogliere: a centrocampo Hetemaj contende un posto a Ionita, apparso sotto tono contro l'Hellas, mentre in difesa Maggio e Foulon si giocano una maglia, con Letizia pronto a cambiare fascia a seconda di chi la spunterà.

Lo Spezia ha una lista lunghissima di indisponibili: Acampora, Capradossi, Erlic, Galabinov, Maggiore, Mastinu, Mattiello, Ramos, Sala, Zoet, più Bartolomei, Verde e Farias, ultimi ad arrendersi. Contro la avevano giocato dal primo minuto.

Italiano si affiderà ad Agudelo nel tridente con Nzola e Gyasi, mentre a centrocampo Ricci e Pobega sono favoriti su Agoumé ed Estevez per completare il trio con Deiola. In difesa Marchizza contende un posto a Bastoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO-SPEZIA

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula.