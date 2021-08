Proseguono i trentaduesimi di Coppa Italia: tocca a Verona e Cagliari

La Coppa Italia non si ferma: Benevento-SPAL, Cittadella-Monza, Verona-Catanzaro e Cagliari-Pisa animeranno la vigilia di Ferragosto.

La Coppa Italia non si ferma. Dopo le gare di ieri, che hanno visto le vittorie di Spezia, Fiorentina, Genoa e Udinese, i trentaduesimi di finale proseguono anche alla vigilia di Ferragosto. Con tanta Serie B e un paio di formazioni di Serie A in campo.

Tocca al nuovo Verona di Eusebio di Francesco e al Cagliari di Leonardo Semplici proseguire il proprio rodaggio in vista dell'esordio di campionato del prossimo weekend. I veneti se la vedranno al Bentegodi con il Catanzaro, ambiziosa probabile protagonista in C, mentre i sardi ospiteranno all'Unipol Domus il Pisa.

Le altre due gare della giornata vedranno sfidarsi quattro formazioni di B: Cittadella-Monza è la rivincita del playoff della scorsa stagione, che ha visto i padovani estromettere Balotelli e compagni approdando così alla finale, mentre Benevento-SPAL è sfida tra due possibili grandi del torneo cadetto.

I trentaduesimi di Coppa Italia proseguiranno domani, domenica di Ferragosto, con altre quattro partite: Empoli-Vicenza, Parma-Lecce, Venezia-Frosinone e Torino-Cremonese.

DATE E ORARI DEL SABATO DI COPPA ITALIA

17.45 Benevento-SPAL

18.00 Cittadella-Monza

20.45 Verona-Catanzaro

21.00 Cagliari-Pisa