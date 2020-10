Probabili formazioni Benevento-Napoli: sfida in famiglia Insigne, entrambi dal 1'

Lorenzo sfiderà da titolare il fratello Roberto, per un Derby che vedrà altre storie pazzesche, come quella in panchina tra Gattuso e Pippo Inzaghi.

Il , che in questo campionato ha perso solo la partita a tavolino contro la , prosegue il suo cammino anche per riscattare la sconfitta in contro l'AZ. Sfida particolare quest'oggi per gli uomini di Gattuso: il Derby campano contro il .

Un'altra squadra in salute quella di Inzaghi, che in questo campionato è partita per cercare una salvezza tranquillo e forse anche qualcosa in più. Se cercate motivi che vi spingano a guardare la partita di oggi, ve ne elenchiamo un paio.

Primo, che già di per sé, basterebbe: si affrontano da allenatori Gattuso e Pippo Inzaghi, che che uno di fianco all'altro hanno vinto Mondiale, e . Sarà particolare per loro sfidarsi e sarà ancora più particolare per noi vederli in panchina.

Secondo motivo: in campo, pronti a partire entrambi da titolari, si affrontano i fratelli Insigne: Lorenzo al Napoli e Roberto al Benevento. Incredibile ma vero, i due, per la gioia della famiglia, riescono a sfidarsi e per giunta in una partita di cartello come questa, il Derby campano.

Gattuso opta per qualche cambio di formazione, con Meret pronto a scalzare Ospina tra i pali. Hysaj dovrebbe giocare ancora sulla fascia sinistra. A centrocampo Fabian e Bakayoko comporranno la mediana, con l'attacco iper-offensivo formato da Insigne, Mertens, Lozano e Osimhen.

Dall'altra parte Pippo Inzaghi risponde con la formazione dei tiolarissimi, con Lapadula attaccante centrale, supportato da Caprari e da Roberto Insigne. Centrocampo di faticatori, come Schiattarella e Dabo. In difesa c'è anche Maggio, pronto ad affrontare il suo passato.

Probabili formazioni Benevento-Napoli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.