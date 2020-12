Probabili formazioni Benevento-Lazio: recupera Luis Alberto

La Lazio, due sconfitte nelle ultime tre di campionato, vuole ripartire da Benevento. Curiosità per la sfida tra i fratelli Inzaghi.

Fratelli Inzaghi a confronto. La sfida tra e , anticipo della dodicesima giornata di , sarà una questione familiare: Filippo da una parte, in casa, Simone dell'altra, in trasferta. Fratelli fino al fischio d'inizio, rivali fino al fischio finale. Perché c'è una partita da vincere.

Il Benevento viene da una prestazione convincente contro il , ma con un risultato deludente, mentre la Lazio è reduce dallo stop interno con il e il 2-2 col Brugge. Una settimana difficile, che è comunque valsa il pass per gli ottavi (dove troverà il ).

I campani si presenteranno con il classico 4-3-2-1, con Ionita e Caprari a supporto di Lapadula. Improta ormai stabilmente a centrocampo, insieme a Schiattarella ed Hetemaj più di Dabo. Difesa priva di Caldirola: davanti a Montipò agiscono Letizia e Barba larghi, Tuia e Glik in mezzo.

Altre squadre

Tanti punti di domanda per la Lazio, che nelle scorse ore ha perso Leiva, Fares e Acerbi per problemi muscolari. Potrebbe essere la serata per l'esordio assoluto da titolare in biancoceleste per Gonzalo Escalante, fin qui visto soltanto da subentrato.

A centrocampo con lui spazio al rientrante Luis Alberto e a Milinkovic-Savic, in vantaggio su Parolo, mentre sugli esterni Lazzari e Marusic sono scelte obbligate. In difesa pochissime scelte: Luiz Felipe, Hoedt e Radu potrebbero essere i titolari, con Patric unica alternativa.

Punto di domanda anche in attacco: Immobile potrebbe partire ancora una volta dall'inizio, insieme a lui probabile il rilancio di Correa, con Caicedo inizialmente verso la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-LAZIO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.