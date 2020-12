Probabili formazioni Benevento-Genoa: ecco Iago Falque, torna Scamacca

Scontro salvezza al Vigorito, dove il Benevento ospita il Genoa: Inzaghi può puntare su Iago Falque, Maran conferma Destro e gli affianca Scamacca.

Il per scappare dalla zona retrocessione, il per tirarsene fuori. Al Vigorito va in scena uno degli innumerevoli scontri salvezza del nostro campionato. E il coltello dalla parte del manico, diversamenfe dalle previsioni della vigilia del torneo, è in mano ai campani.

12 sono i punti della formazione di Filippo Inzaghi, reduce dal bel pareggio strappato alla del fratello Simone. Solo 7 quelli del Genoa, comunque parzialmente rinfrancato dal pareggio imposto al capolista nel turno infrasettimanale di mercoledì.

Si tratterà della terza sfida in assoluto in tra Benevento e Genoa. Le altre due risalgono alla stagione 2017/18, l'unica in Serie A dei giallorossi prima di ritornarvi quest'anno. Un successo a testa, con identico risultato: 1-0 per il Genoa nell'andata disputata in casa, 1-0 per il Benevento nel ritorno del Vigorito.

Altre squadre

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Inzaghi cambia poco rispetto al match con la Lazio. Manca Schiattarella, squalificato, la cui assenza verrà surrogata dallo spostamento di Ionita al centro con la conferma di Improta nei tre.

Out anche Maggio e Caldirola, che torneranno solo nel 2021. La difesa viene dunque confermata con Letizia, Tuia, Glik e Barba. In attacco confermato anche Lapadula, con Iago Falque pronto a prendere il posto di Roberto Insigne accanto a Caprari.

Il Genoa non ha a disposizione l'infortunato Luca Pellegrini, rimpiazzato a sinistra da Criscito. Un cambio anche in mezzo al campo, dove Rovella si accinge a prendere il posto di Lerager accanto a Sturaro.

Davanti tocca ancora a Mattia Destro, reduce dalla doppietta realizzata al Milan. Cambia però il suo partner: non Shomurodov ma Scamacca. Pjaca giocherà ancora nella posizione di esterno sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-GENOA

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Pjaca; Destro, Scamacca. All. Maran