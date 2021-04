Probabili formazioni Bayern-PSG: tocca a Kean contro i campioni di tutto

A sei mesi e mezzo dalla notte di Lisbona che ha visto trionfare i bavaresi, Mbappé e compagni sognano la rivincita. Out Lewandowski e Gnabry.

Sei mesi e mezzo fa all'Estadio Da Luz si giocava la finale di Champions League più grottesca di sempre, nel silenzio di uno stadio vuoto. L'urlo che risuonava alla fine è stato lo Ja del Bayern Monaco e non un Oui del PSG. Oggi, nei quarti, i francesi cercano vendetta.

A volte le assenze fanno più rumore delle presenze. Specialmente quando si tratta di primo e terzo miglior marcatore della squadra campione in carica. Robert Lewandowski out per un problema al ginocchio, Serge Gnabry fuori causa Covid-19.

In attacco tocca a uno degli ex della sfida, forse il meno atteso: Eric Maxim Choupo-Moting, supportato da un altro ex come Coman, insieme a Sané e Müller. Scelte obbligate, e che scelte. Musiala in panchina. Goretzka e Kimmich a centrocampo.

E la difesa vista contro il Lipsia, confermata, anche a costo di rinunciare ad Alphonso Davies: c'è Lucas Hernandez dal primo minuto, comunque una garanzia. Dovrebbe trovare spazio in panchina il terzo ex, Tanguy Nianzou, finora sempre indisponibile.

Anche il PSG fa i conti con diverse assenze, tra le altre quella di Icardi in attacco, oltre agli italiani Florenzi e Verratti causa Covid-19. Davanti tocca a un altro 'azzurro' come Moise Kean, supportato da una trequarti che è una parata di stelle: Mbappé, Di Maria, Neymar.

Centrocampo di lotta con Gueye e Danilo Pereira, mentre due ex Bundesliga come Kehrer e Diallo occuperanno le corsie, con Kimpembe e Marquinhos insieme in difesa davanti a Keylor Navas. Stasera all'Allianz Arena l'andata, ritorno tra 6 giorni al Parc des Princes.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean.