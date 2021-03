Probabili formazioni Bayern Monaco-Lazio: Muriqi favorito su Immobile

La Lazio deve compiere l'impresa delle imprese contro il Bayern: a Monaco di Baviera si parte dal 4-1 dell'andata.

Ha vinto sei trofei su sei negli ultimi mesi, compresa la Champions League. E' di gran lunga la squadra più quotata al mondo, ma la Lazio ci proverà comunque. Bayern iper-favorito dopo il 4-1 dell'andata all'Olimpico : i biancocelesti proveranno comunque la rimonta.

Sulla carta una scalata in stile Everest per i biancocelesti, che avranno bisogno di vincere con quattro goal di scarto per passare ai quarti di Champions League. Neanche il 3-0, infatti, basterebbe per un posto alla fase successiva del torneo europeo.

Il Bayern Monaco ospiterà la Lazio per la prima volta in una competizione europea. Nessuna delle ultime 21 squadre che hanno affrontato il Bayern fuori casa per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ha vinto (1N, 20P), dopo il Bordeaux nel novembre 2009 (0-2).

Le squadre italiane hanno perso le ultime quattro trasferte di Champions League contro il Bayern Monaco; l’ultima è stata la Juventus (4-2 a marzo 2016 negli ottavi di finale).

Da quando Hansi Flick è alla guida, il Bayern Monaco ha vinto tutte le sei partite casalinghe in Champions League, con un punteggio complessivo di 18-3. Tuttavia, solo una è stata nella fase a eliminazione diretta: 4-1 contro il Chelsea al ritorno degli ottavi di finale della scorsa stagione.

Bayern senza Neuer causa influenza, gioca Nübel. La retroguardia bavarese è composta da Pavard, Boateng, Alaba e Davies, mentre ci sarà Goretzka insieme a Kimmich in mediana. Resta viva l'ipotesi del turnover con Hernandez e Süle che si scaldano.

Sulla trequarti dal 1' Müller, Sanè e Gnabry. Centravanti, ovviamente, Lewandowski, fresco di record in Bundesliga .

Nella Lazio attacco rivoluzionato con Correa al sostegno di Muriqi, sarebbe un chiaro segnale da parte di Inzaghi la presenza di Immobile in panchina. Fares e Marusic gioceranno esterni nel consueto 3-5-2. Interni Escalante, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre davanti a Reina agiranno Acerbi, Musacchio e Radu. Fuori Lucas Leiva.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nübel; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa.