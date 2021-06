Probabili formazioni Austria-Macedonia del Nord: ci sono Pandev e Elmas

Austria e Macedonia del Nord si sfidano nell'altra gara del gruppo C a Euro 2020. I calciatori di Genoa e Napoli di fronte ad Alaba e compagni.

Austria e Macedonia del Nord sono chiamate al faccia a faccia che vale il debutto nel girone C di Euro 2020. La nazionale guidata da Franco Foda è alla sua terza partecipazione alla manifestazione continentale. Il tecnico tedesco opta per il 4-2-3-1.

Kalajdzic unica punta, alle sue spalle l'ex Inter Lazaro a destra, Sabitzer sulla sinistra e il neo madridista Alaba tra le linee. In mediana binomio di ferro composto da Grillitsch e Schlager. In porta ci sarà Bachmann a guidare la difesa composta da Lainer, Dragovic, Hinteregger e Ulme.

Prima partecipazione in assoluto, invece, per la Macedonia del Nord in campo con il 3-5-2 nella notte del grande esordio: il simbolo e capitano Goran Pandev guida il tandem d'attacco completato da Trajkovski. A centrocampo c'è il napoletano Elmas insieme ad Ademi e Spirovski. Sulle fasce agiranno Nikolov e Alioski.

In difesa muro eretto da Ristovski, Musliu e Ristevski, a protezione della porta di Dimitrievski.

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Alaba, Sabitzer; Kalajdzic.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Ademi, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski.