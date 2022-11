Probabili formazioni Australia-Danimarca: Braithwaite guida l'attacco

I danesi chiamati obbligatoriamente alla vittoria dopo aver raccolto un punto nelle prime due. Socceroos ad un passo dal ritorno agli ottavi.

L’Australia si trova a solo un punto dalla quasi certezza di tornare agli ottavi di finale di un Mondiale: l’ultima volta fu nel 2006, quando poi il rigore di Totti spinse l’Italia di Lippi ai quarti e verso la coppa.

Di fronte c’è una Danimarca che finora ha deluso le aspettative raccogliendo solo un punto senza brillare: la sconfitta con la Francia e soprattutto il pari con la Tunisia hanno rallentato il cammino di Eriksen e compagni.

Un solo punto finora per la squadra del ct Hjulmand, che per quest’ultima gara si affida a Martin Braithwaite, il terzo attaccante diverso in tre partite dopo Dolberg e Cornelius.

Ai suoi lati dovrebbero spuntarla Lindstrøm e Damsgaard, mentre Skov Olsen rappresenta un’alternativa dalla panchina. Nessuna novità a centrocampo.

In difesa davanti a Schmeichel difficile che venga schierato Kjaer: si va verso la conferma di Nelsson con Andreas Christensen e Andersen.

L’Australia opta per la conferma dello stesso undici che ha battuto la Tunisia, con Duke a guidare l’attacco e McGree ancora in vantaggio sul veronese Hrustic a centrocampo.

In difesa è favorito il bresciano Karacic per giocare sulla destra. Non sono attese altre sorprese nella linea arretrata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AUSTRALIA-DANIMARCA

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen, Højbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrøm, Damsgaard; Braithwaite.