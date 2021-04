Probabili formazioni Atalanta-Udinese: Muriel con Zapata

L'Atalanta ospita l'Udinese al Gewiss Stadium: Gollini ancora titolare. Davanti tandem made in Colombia con Zapata e Muriel.

Continuità. L' Atalanta , dopo aver agganciato la Juventus al terzo posto in classifica, progetta un filotto di risultati utile per blindare la zona Champions e, possibilmente, celebrare il terzo approdo consecutivo alla fase a gironi della massima rassegna continentale.

I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sono reduci dalla bella vittoria in casa del Verona e puntano a piazzare un altro solido mattoncino nel fortino di casa ospitando l'altalenante Udinese .

Non ci sarà Hateboer, ormai lungodegente. Ci sarà, invece, Pierluigi Gollini pronto a confermare la propria titolarità dopo la parentesi da vice Sportiello.

In difesa, insieme a Romero e Toloi, Palomino è favorito su Djimsiti. Gosens e Maehle sulle corsie laterali, mentre l'attacco sarà tutto in salsa colombiana con Muriel chiamato a svariare sul fronte insieme a Zapata. A centrocampo dubbio De Roon: se non ce la fa dentro Pasalic accanto a Freuler.

Sul fronte opposto, ci sarà, appunto, l'Udinese di Luca Gotti. Formazione quella bianconera che viaggia, per ora, in totale sicurezza dall'alto di un rassicurante +10 sul terzultimo posto alias retrocessione diretta.

I friulani non vincono da due partite e, prima della sosta, hanno dovuto fare i conti con lo scivolone interno griffato dal blitz della Lazio, capace di imporsi 0-1 sul palcoscenio della Dacia Arena.

L'allenatore veneto dovrebbe optare nuovamente per l'abito del 3-5-1-1 ma Pereyra arretrerà di qualche metro con l'inserimento di Forestieri dietro Llorente.

A centrocampo riflettori ovviamente puntati su Rodrigo De Paul, in difesa si va verso l'impiego del blocco Becao-Nuytinck-Bonifazi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Forestieri; Llorente.