Probabili formazioni Atalanta-Torino: chance Malinovskyi, debutta Mandragora

Emergenza a destra per l'Atalanta: Sutalo esterno, sulla trequarti Malinovskyi, fuori Zapata. Toro con Izzo e Nkoulou in difesa e Mandragora in regia.

Avversaria da prendere con le pinze per l'Atalanta. Dea chiamata a recuperare terreno sulle posizioni di vetta, ma per farlo gli uomini di Gasperini dovranno superare lo scoglio Torino.

Un Toro rigenerato nella mente da Davide Nicola, il cui approdo in panchina al posto di Giampaolo ha prodotto due pareggi tutti cuore e voglia di risalire una classifica a dir poco complicata.

Gasp in piena emergenza sulla corsia destra viste le assenze di Hateboer e Mahele: Sutalo esterno a tutta fascia, con Gosens sull'out mancino e Pessina mediano accanto a De Roon. In retroguardia Toloi con Romero e Palomino, sulla trequarti chance dal 1' per Malinovsyi con Ilicic a supporto di Muriel (Duvan Zapata a riposo in vista del return match di Coppa Italia col Napoli). Tra le ipotesi, anche quella di un passaggio a una difesa a 4.

Granata privi di Ricardo Rodriguez (problemi gastrointestinali) e Sanabria, positivo al Covid: nel pacchetto arretrato Izzo e Nkoulou titolari, Mandragora debutta in regia e spedisce in panchina Linetty (Rincon mezzala), in attacco fiducia al tandem Zaza-Belotti. Al 'Gewiss Stadium' si gioca alle 15.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, de Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.