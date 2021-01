Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo: Pessina sulla trequarti

I nerazzurri puntano a riavvicinare la zona Champions, il Sassuolo vuole difendere il quarto posto.

Fino a qualche anno fa sembrava un match da zona salvezza. Oggi, invece, - è una partita che vale punti preziosi in chiave . I neroverdi sono quarti, a 26. I bergamaschi quattro punti più sotto, a 22.

La squadra di Gasperini in casa ha chiuso l'anno in bellezza con la grande vittoria contro la , un 4-1 rotondo che ha seguito il 3-0 con la . I passi falsi col e Midtjylland sembrano già essere dimenticati.

Contro il Sassuolo, Gasperini riparte dalle proprie certezze. Ilicic e Zapata in attacco, con Pessina a supporto. Non cambia la linea di centrocampo: Hateboer e Gosens larghi, Freuler in mezzo con De Roon. Davanti a Gollini è out Toloi, lo rimpiazza Palomino. Sempre ai margini Gomez, che si allena a parte.

Altre squadre

De Zerbi, ancora imbattuto in trasferta in stagione, risponde con il suo classico 4-2-3-1. Caputo parte davanti, a supporto Berardi, Djuricic e Boga. Toljan e Kyriakopoulos favoriti come terzini, con Chiriches e Ferrari coppia centrale. Marlon forfait dell'ultimo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.