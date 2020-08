Probabili formazioni Atalanta-PSG: Gasp sceglie Pasalic, Mbappé in panchina

I nerazzurri sfidano i francesi: Tuchel non rischierà il proprio fuoriclasse dal primo minuto, Sarabia nel tridente. Gasp in difesa sceglie Caldara.

La notte che tutta Bergamo stava aspettando. La notte forse non più importante, ma di certo più nobile nella storia dell’. La notte della sfida al grande dei fuoriclasse, nei quarti di finale di Champions. Utopia cinque anni fa, oggi realtà. Al Da Luz la Dea scrive una pagina della propria storia, comunque andranno i 90 minuti.

La squadra di Gasperini è stata tra le più in forma nel post lockdown in e anche in Europa. 13 partite di campionato giocate, 9 vittorie, una sola sconfitta, peraltro all’ultima giornata. Una condizione fisica come sempre invidiabile. Dall’altra parte il PSG, che per cinque mesi non ha visto il campo. Poi, però, ha iniziato l’estate vincendo Coupe de la Ligue e Coupé de France. Senza brillare.

I parigini devono fare i conti anche con la condizione di Kylian Mbappé, costretto a partire dalla panchina a causa dell’infortunio che si è procurato contro il Saint-Étienne. Tuchel non dovrebbe schierarlo da titolare: nel tridente con Icardi, lo spauracchio di Gasperini, e Neymar ci sarà Pablo Sarabia.

Assenze certe invece quelle di Verratti (infortunio) e Di Maria (squalifica) che costringono il PSG a giocare con un centrocampo ristrutturato. Dovrebbe esserci Marquinhos, arma tattica fondamentale per Tuchel, affiancato da Ander Herrera e Gueye, con Paredes verso la panchina. La linea di difesa a quattro, davanti a Keylor Navas, sarà invece con Kehrer e Bernat larghi, Thiago Silva e Kimpembe centrali.

Anche l’Atalanta dovrà fare a meno di due irrinunciabili, come già noto: Gollini e Ilicic non saranno della partita e, in caso di vittoria, con ogni probabilità neanche per il resto della . In porta ci sarà dunque Sportiello, mentre nel tridente con Gomez e Zapata c’è Pasalic favorito su Malinovskyi e Muriel per una maglia.

In difesa potrebbe essere escluso Palomino, rientrato dopo qualche acciacco: Caldara potrebbe essere il centrale con Toloi e Djimsiti. Nessuna novità invece sulla linea del centrocampo: De Roon con Freuler in mezzo, Hateboer e Gosens sulle corsie. Alla caccia di un sogno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-PSG

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.