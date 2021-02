Probabili formazioni Atalanta-Napoli: dentro Muriel e Osimhen

Atalanta con Muriel e Zapata per arrivare in finale di Coppa Italia, nel Napoli out Mertens: spazio per Elmas e Insigne. Toloi esterno.

La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia dopo aver pareggiato con l'Inter nella semifinale di ritorno (all'andata 2-1 per i bianconeri in quel di San Siro). Ora la squadra di Pirlo aspetta una tra Atalanta e Napoli , di fronte a Bergamo per il secondo match.

Tutto in gioco, visto e considerando come nella gara giocata una settima fa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, non si è andati oltre lo 0-0: possibile un replay della finale di Coppa Italia 2019/2020 o una sfida tutta inedita tra Atalanta e Juventus.

L'Atalanta ha superato le semifinali di Coppa Italia in quattro delle sei precedenti edizioni in cui ha preso parte a questa fase del torneo, la più recente nella stagione 2018/19.

Il Napoli potrebbe raggiungere la finale della Coppa Italia in due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia - in tre delle ultime quattro edizioni in cui hanno raggiunto l'atto finale della competizione, i partenopei non avevano trovato il successo nelle gara d'andata della semifinale.

Gasperini opta per Muriel e Zapata come attaccanti del suo 3-4-1-2, con Pessina alle loro spalle. In mezzo c'è De Roon con Freuler, mentre giocheranno larghi Toloi al posto di Maehle, convocato ma non ancora al meglio, e Gosens. Out Romero per squalifica, in difesa Djimsiti, Caldara e Palomino davanti a Gollini.

Senza Mertens, Gattuso ripropone dopo diverso tempo Osimhen come titolare, con Insigne e Lozano a completare l'attacco. A centrocampo ci sarà Elmas con Bakayoko e Zielinski, mentre Ospina giocherà tra i pali. La retroguardia del 4-3-3 sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Hysaj.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.