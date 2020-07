Probabili formazioni Atalanta-Napoli: Ilicic dalla panchina, Mertens più di Milik

Al Gewiss Stadium punti pesanti in palio per la corsa Champions: la squadra di Gattuso si gioca l'ultima chance di riagganciarsi al treno.

Il treno passa e non aspetta nessuno. Specialmente se a guidarlo è l' . La squadra di Gasperini prova l'accelerata decisiva per lasciare dietro le concorrenti, compreso. Gattuso e i suoi hanno la grande occasione di accorciare e rilanciarsi nello scontro diretto, tagliando il distacco da 12 a 9 punti.

Recuperare il divario rimarrebbe comunque un'impresa ardua, ma l'ottimo momento di forma e lo slancio psicologico positivo che ha regalato il successo in Coppa non precludono nulla. Anche per merito delle 6 vittorie e 3 pareggi (contro , e ) nelle ultime 9, compreso il pre-Coronavirus.

Dall'altra parte c'è un'Atalanta altrettanto in condizione, che ha vinto 9 delle ultime 10 partite segnando uno spaventoso totale di 38 goal in questo arco di tempo. Dalla ripresa la squadra di Gasperini ha sempre vinto e ciò le ha permesso di allungare sulla .

I bergamaschi si presentano alla sfida con due assenze: Palomino dà forfait in difesa per problemi muscolari e Malinovskyi è squalificato. Due dubbi per Gasperini, uno dei quali nel tridente offensivo: Ilicic o Pasalic insieme a Gomez e Zapata? La risposta potrebbe essere la seconda, anche perché lo sloveno viene da un leggero problema alla caviglia. Rischiarlo potrebbe essere pericoloso.

Novità in vista anche a destra, dove Castagne sembra in vantaggio su Hateboer. A sinistra invece Gosens non ha rivali, così come De Roon e Freuler in mezzo. Difesa a tre davanti a Gollini con Toloi, Caldara e Djimsiti.

In tre fuori per il Napoli: Allan è ancora out per problemi fisici, mentre Malcuit è ancora in fase di recupero. Fuori anche Llorente. Da prima punta agirà Mertens, che sembra favorito su Milik. Ai lati del belga spazio per Insigne e Politano, quest'ultimo in ballottaggio con Callejon.

A centrocampo torna Diego Demme dal 1', così come Zielinski che dovrebbe prendere il posto di Elmas. Confermatissimo Fabian Ruiz. Difesa a quattro con Di Lorenzo che torna titolare a destra, mentre al centro Maksimovic è il favorito per affiancar di nuovo Koulibaly, con Mario Rui a sinistra. Tra i pali, dopo che Meret ha giocato titolare contro la , dovrebbe tornare Ospina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.