Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland: Muriel in campo dal 1'

L'Atalanta può fare un grande passo verso l'approdo agli ottavi di Champions vincendoi contro il Midtjylland: Gomez dietro a Muriel e Zapata.

L' ha la grande occasione di lanciare un segnale importante in ottica qualificazione agli ottavi di : vincendo contro il fanalino di coda Midtjylland (ancora fermo a zero punti) salirebbe a quota dieci in classifica, con e che si scontreranno ad 'Anfield' e potrebbero togliersi punti a vicenda.

Calcoli abbastanza semplici che però non devono distogliere l'attenzione da un appuntamento per nulla sottovalutabile: all'andata finì con un perentorio 0-4 in favore della 'Dea', ma le insidie sono sempre nascoste dietro l'angolo.

Nerazzurri che dovranno riscattare il passo falso contro il in campionato e, per farlo, Gasperini sembra intenzionato a lanciare il tridente da sogno: Gomez alle spalle della coppia, tutta colombiana, formata da Muriel e Zapata.

Altre squadre

Qualora tali indiscrezioni venissero confermate, per l'ex si tratterebbe del primo gettone da titolare dopo quasi un mese: l'ultimo risale al 3 novembre scorso, in concomitanza con lo 0-5 rifilato dal Liverpool al 'Gewiss Stadium'.

Sulla fascia sinistra si rivedrà Gosens, mentre in difesa Romero dovrebbe prendere il posto di Palomino. Nuovi problemi fisici per Gollini: in porta giocherà Sportiello.

Danesi ancora a caccia del loro primo storico punto nella massima competizione europea: Kaba punta, sulla trequarti spazio al trio Dreyer-Kraev-Mabil.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-MIDTJYLLAND

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, Scholz, Hoegh, Paulinho; Madsen, Onyeka; Dreyer, Kraev, Mabil; Kaba.