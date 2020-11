Probabili formazioni Atalanta-Liverpool: recuperano Hateboer e Romero

L’Atalanta ospita a Bergamo il Liverpool per una sfida di Champions League. Gasperini senza Gosens, ma recuperano Hateboer e Romero.

L’ si appresta ad affrontare una delle squadre più forti dell’intero panorama calcistico mondiale. Gli orobici infatti, ospiteranno a Bergamo, per un match valido per la terza giornata della fase a gironi della , il campione d’ di Jurgen Klopp.

Gli uomini di Gasperini si presentano all’appuntamento forti dei sei punti sin qui messi in cascina nel Gruppo D. Dopo la netta vittoria per 4-0 sul campo del Midtjylland è infatti arrivato il pareggio per 2-2 interno e in rimonta contro l’ . Per il Reds il percorso è invece sin qui stato perfetto, visto che i successi sin qui ottenuti sono stati due in altrettante partite, con tre goal all’attivo e nessuno incassato.

Per l’occasione, i nerazzurri dovranno rinunciare a uomini importanti come Caldara, Piccini, De Roon e Gosens, ma recuperano anche in extremis elementi che consentiranno a Gasperini di avere maggiori possibilità di scelta in difesa e a centrocampo.

Nel consueto 3-4-2-1, davanti a Sportiello dovrebbe esserci anche il rientrante Romero (smaltito un problema all’adduttore) nella linea completata da Toloi e Djimsiti.

Recuperato per l’out di destra anche Hateboer, mentre su quello opposto toccherà a Mojica. In mediana ci saranno Pasalic e Freuler.

In attacco, dovrebbero essere Muriel e Zapata a comporre la coppia offensiva, con Gomez a loro supporto.

Diverse assenze anche per Jurgen Klopp, che a Bergamo si presenterà con un Liverpool rimaneggiato. Nella linea difensiva davanti ad Alisson non ci saranno Fabinho e Van Dijk, sarà quindi il giovanissimo Rhys Williams a fare coppia al centro con Gomez, mentre Alexander-Arnold e Robertson saranno chiamati a presidiare gli esterni.

Chiavi del centrocampo affidate ad Henderson, con Jones e Wijnaldum posizionati da interni di destra e sinistra, mentre in avanti toccherà al fortissimo tridente composto da Salah, Firmino e Manè.

Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.