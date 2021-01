Probabili formazioni Atalanta-Lazio: Gasperini ridisegna l’attacco

Atalanta e Lazio si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia. La vincente aspetterà poi una tra Napoli e Spezia.

Entrambe reduci da un ottimo momento di forma in campionato, e si affrontano in un match che mette in palio l’accesso per le semifinali di Coppa . La vincente del confronto in gara secca, sfiderà poi una tra e .

Gli orobici arrivano a questa sfida dopo aver travolto il in campionato a San Siro nell’ultimo turno di , mentre i biancocelesti sono reduci da cinque successi complessivi.

Gian Piero Gasperini, disegnerà la compagine nerazzurra con il consueto 3-4-2-1 nel quale saranno Toloi, Romero e Palomino a completare la linea di difesa avanti a Gollini.

In mediana, probabile turno di riposo per De Roon che dovrebbe lasciare il posto a Pessina (arretrato al fianco di Freuler) mentre sugli esterni agiranno Maehle e Gosens. Previsto turnover in attacco, con Muriel che dovrebbe essere supportato da Miranchuk e Malinovskyi.

Simone Inzaghi risponderà con un 3-5-2 nel quale, davanti a Reina, saranno Patric, Hoedt ed Acerbi a comporre il pacchetto di difesa.

A centrocampo, saranno Marusic e Fares a presidiare gli esterni, mentre il terzetto di mediana dovrebbe prevedere Milinkovic-Savic, Escalante e Akpa Akpro. In attacco spazio a Muriqi e ad Andreas Pereira.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

LAZIO (3-5-2-): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, MilinkovicSavic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Muriqi, A, Pereira.