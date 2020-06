Probabili formazioni Atalanta-Lazio: Immobile con Correa

Big match a Bergamo tra Atalanta e Lazio: Zapata sfida Immobile che duetterà con Correa, verso la panchina Caicedo.

Incrocio Scudetto-Champions a Bergamo: la torna in campo oltre tre mesi dopo l'ultima volta e lo fa al 'Gewiss Stadium' contro una lanciatissima , reduce dal poker rifilato al che ha consolidato il quarto posto.

Impegno dal coefficiente di difficoltà enorme per i ragazzi di Simone Inzaghi che all'andata rimontarono dallo 0-3 al 3-3 dando inizio ad una striscia di vittorie che li ha portati a ridosso del primo posto, in piena lotta per il titolo.

Servirà un successo per rispondere alla che ha regolato senza troppi problemi il e non perdere contatto dalla vetta: tornare a -1 dai bianconeri sarebbe l'ideale per continuare a sognare e lanciare un messaggio forte e chiaro, su un campo ostico e contro una delle realtà più belle del nostro calcio.

Accanto all'intoccabile Immobile dovrebbe esserci Correa, in vantaggio su Caicedo che potrebbe accomodarsi in panchina. Capitolini privi dell'infortunato Lucas Leiva che sarà sostituito da Cataldi. Ancora out anche Lulic sulla fascia sinistra: chance per Jony. Mancheranno anche Marusic, Luiz Felipe, Adekanye e Raul Moro.

Gasperini col dubbio Ilicic che, a differenza dall'ultima gara, dovrebbe rivedersi quantomeno in panchina: spazio a Malinovskyi sulla trequarti a supporto della coppia Gomez-Zapata, con Muriel scalpitante e pronto a subentrare. Ballottaggio serrato tra Hateboer (in pole) e Castagne sulla corsia di destra, Palomino dovrebbe spuntarla su Caldara nel trio di difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.