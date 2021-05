Probabili formazioni Atalanta-Juventus: Zapata sfida Cristiano Ronaldo

Coppa Italia in palio a Reggio Emilia: la Juventus vuole riscattare una stagione, l'Atalanta sogna di vincere il primo trofeo dell'era Gasperini.

La ciliegina su una torta già molto gustosa o l'occasione di rendere meno amara una stagione da dimenticare. Questo è la finale di Coppa Italia rispettivamente per Atalanta e Juventus, avversarie nell'ultimo atto in programma stasera al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

La formazione di Gasperini è alla seconda finale negli ultimi tre anni dopo quella persa nel 2019 contro la Lazio, mentre l'ultimo e unico successo nella competizione risale all'ormai lontanissimo 1963 quando l'Atalanta sconfisse il Torino.

La Juventus invece ha sollevato al cielo la Coppa Italia già tredici volte, l'ultima nel 2018 quando la squadra allora allenata da Allegri travolse il Milan per 4-0. Nella scorsa stagione i bianconeri hanno perso ai rigori la finale contro il Napoli di Gattuso.

In campionato l'Atalanta quest'anno non ha mai perso contro la Juventus, pareggiando all'Allianz Stadium e vincendo qualche settimana fa in casa. Inoltre la squadra orobica è l'unica ad aver sconfitto i bianconeri durante i tempi regolamentari nelle ultime 17 partite giocate da Madama in Coppa Italia.

Gasperini per l'occasione schiererà la classica difesa a tre dove resiste il ballottaggio tra Palomino e Dijmsiti, recuperato Toloi. A centrocampo De Roon con Freuler, Hateboer e Gosens sugli esterni.

In attacco Zapata, alle sue spalle Pessina e Malinovskyi mentre Muriel dovrebbe partire dalla panchina così come Ilicic.

Pirlo deve rinunciare a Bonucci infortunato e Alex Sandro squalificato, al centro della difesa quindi confermati De Ligt e Chiellini mentre il terzino sinistro sarà Danilo con l'arretramento di Cuadrado sulla destra. In porta c'è Buffon, all'ultima finale con i bianconeri.

In mezzo al campo Bentancur e Rabiot, sugli esterni Chiesa e uno tra McKennie e Kulusevski col primo favorito. Attacco affidato a Cristiano Ronaldo, insieme a lui più Dybala di Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.