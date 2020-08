Probabili formazioni Atalanta-Inter: Lautaro torna titolare

Al Gewiss Stadium nerazzurri contro nerazzurri, col secondo posto in palio: Conte schiera l'argentino con Lukaku, Gasp non fa turnover.

La corsa al secondo posto si infiamma nell'ultima giornata di campionato. Al Gewiss Stadium l' sfida l', con vista su un piazzamento potenzialmente storico, mai raggiunto dal club bergamasco. Con una sola possibilità per raggiungerlo: vincere. Altrimenti, sarà dei nerazzurri. permettendo: con un pari a Bergamo i biancocelesti, in caso di vittoria, balzerebbero soltanto dietro la .

Gasperini ha già ottenuto il record di 78 punti, ora punta a superare quota 80. Per l'occasione dovrà fare a meno di Palomino e Ilicic, il primo per infortunio e il secondo per problemi personali. Nel 3-4-2-1 ci sono due dubbi da sciogliere: il terzo d'attacco insieme a Gomez e Zapata e le corsie esterne. Per il primo posto, Pasalic più di Malinovskyi, mentre Castagne potrebbe trovar spazio a sinistra.

Il resto dell'undici è scolpito: nessun turnover per una partita chiave, anche se tra 10 giorni ci sarà il . Toloi, Caldara e Djimsiti giocheranno davanti a Gollini, con De Roon a centrocampo insieme a Freuler.

Conte non potrà disporre di Sensi e Vecino: a centrocampo va verso l'utilizzo di Barella e Gagliardini insieme a Brozovic, con Eriksen e Borja Valero seduti in panchina. Sulle corsie D'Ambrosio e Young sembrano i favoriti, anche se Moses e Candreva insidiano l'ex .

I nerazzurri giocheranno con Skriniar e Bastoni ai lati di De Vrij nella linea davanti ad Handanovic, mentre in attacco vicino a Lukaku si rivede Lautaro Martinez: Alexis Sanchez va verso un turno di riposo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.