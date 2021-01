Probabili formazioni Atalanta-Genoa: Ilicic con Zapata

Gasperini ritrova il 'suo' Genoa, l'Atalanta cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. Ballardini ha raccolto 7 punti in quattro partite.

Dopo qualche difficoltà, l' ha ripreso la corsa in campionato raccogliendo ben diciassette punti nelle ultime sette partite. Un bottino che gli ha permesso di tornare in piena corsa Champions.

Ottimo momento di forma anche per il , che grazie alla cura Ballardini ha ottenuto 7 punti nelle ultime quattro partite di campionato.

La squadra di Gasperini è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e ha passato il turno anche in Coppa Italia, battendo il Cagliari in settimana.

Altre squadre

L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di contro il Genoa (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 33.

Il tecnico della Dea, ex della gara, ha tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per il Papu Gomez e per Mario Pasalic: Malinovskyi (in ballottaggio con Pessina) agirà alle spalle di Ilicic e Zapata, Muriel parte dalla panchina.

Hateboer e Gosens sugli esterni, a centrocampo Freuler con De Roon. Difesa a tre composta da Toloi, l'altro ex Romero e Dijmsiti.

Nel Genoa non convocato Scamacca, in attacco quindi rientra Destro con Shomurodov. Pandev, recuperato, va in panchina.

Ballardini schiera un 3-5-2 in cui Zappacosta e Czyborra, autore di un'ottima prestazione contro la in Coppa , saranno i due esterni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov.