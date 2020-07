Probabili formazioni Atalanta-Brescia: Gomez riposa, Pasalic dal 1'

Il 'Papu' Gomez potrebbe riposare in Atalanta-Brescia: probabile l'inserimento di Pasalic sulla trequarti. 'Rondinelle' con Donnarumma e Torregrossa.

La delusione per una vittoria sfumata all'ultimo è ancora palpabile in casa , vicina a compiere la grande impresa all'Allianz Stadium contro la : resta comunque l'ottima prestazione e l'imposizione del proprio gioco ai campioni d' , salvati da due calci di rigore sui quali si è dibattuto ampiamente.

In virtù del successo dell'Inter sul Torino, la 'Dea' si è ritrovata improvvisamente al quarto posto, comunque ad una sola lunghezza di distanza dai nerazzurri e dalla : già stasera contro il ci sarà la chance di scavalcare momentaneamente entrambe per mettere una seria ipoteca alla qualificazione in , ormai vicinissima.

Le enormi difficoltà tecniche mostrate finora dalle 'Rondinelle' dovrebbero indurre Gasperini ad effettuare un po' di turnover per concedere del riposo a chi non ha potuto permettersi di rifiatare: è il caso del 'Papu' Gomez (fresco di vittoria del premio di MVP del mese di giugno) che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Pasalic nel ruolo di trequartista alle spalle di Ilicic e Zapata.

Possibile avvicendamento anche in mezzo al campo dove Tameze scalpita nel ballottaggio con Freuler. Castagne ancora dal 1' sull'out di sinistra al posto di Gosens, non al meglio nell'ultimo incontro che lo ha visto dare forfait nel riscaldamento. In difesa dovrebbe rivedersi Caldara, entrato nel quarto d'ora finale a : con lui Toloi e Palomino, ma occhio a Djimsiti.

Lopez con il dubbio portiere: le condizioni di Joronen sono in miglioramento ma tra i pali dovrebbe toccare ancora ad Andrenacci. Papetti titolare fisso al centro della difesa, Tonali e Dessena sulla linea mediana. Donnarumma e Torregrossa a formare il tandem d'attacco che dovrà scardinare la retroguardia bergamasca.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-BRESCIA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Zapata.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Torregrossa, A. Donnarumma.