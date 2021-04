Probabili formazioni Ajax-Roma: chance importanti per Dzeko e Pedro

Roma protagonista sul campo dell’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League: Dzeko tornerà titolare in attacco.

La Roma torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo di essere rimasta l’unica squadra a rappresentare l’Italia a livello continentale, ma anche che ad attenderla ci sarà una sfida importante contro un avversario di grande rango.

I giallorossi infatti questa sera saranno impegnati alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax per un match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Per l’occasione, Paulo Fonseca disegnerà la sua squadra con un consueto 3-4-2-1 nel quale non ci saranno Smalling, El Shaarawy e Mkhitaryan, oltre allo squalificato Karsdorp e ai lungodegenti Zaniolo e Kumbulla.

Davanti a Pau Lopez, saranno quindi Mancini, Cristante ed Ibanez a completare il pacchetto difensivo. In mediana, Villar agirà al centro al fianco di Veretout, mentre Bruno Peres e Spinazzola saranno chiamati a presidiare gli esterni.

In attacco chance importanti per due elementi che negli ultimi mesi hanno fatto fatica. A supporto dell’unica punta Dzeko, che proprio in Europa ha segnato i suoi ultimi goal, ci saranno l’intoccabile Pellegrini e quel Pedro che nelle ultime uscite non sempre è riuscito a lasciare il segno.

Il tecnico dell’Ajax, Ten Hag, dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Onana, Blind, Haller ed anche il grande ex Stekelenburg sembra destinato a non farcela.

Tra i pali toccherà dunque al terzo portiere Scherpen, davanti al quale agirà una linea a quattro composta da Timber, Alvarez, Martinez e Tagliafico.

Alvarez e Gravenberch formeranno il duo si mediana, mentre in attacco, alle spalle del ‘falso nove’ Tadic, ci saranno Antony, Klaassen e Neres a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AJAX-ROMA

AJAX (4-2-3-1): Scherpen; Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Klaassen, Neres; Tadic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.