Pro Vercelli-Juventus dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming e formazioni della partita

La Pro Vercelli ospita la Juventus nel 2° turno dei playoff: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDER 23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pro Vercelli-Juventus Under 23

Pro Vercelli-Juventus Under 23 Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: da definire

da definire Canale tv: Eleven Sports, Sky (da definire)

Streaming: Eleven Sports

Esaurito il primo, la Serie C si appresta ad offrirci il secondo turno dei playoff: tra le squadre ancora in corsa per la promozione in B c'è anche la Juventus Under 23, giustiziatrice della Pro Patria.

I bianconeri guidati da Lamberto Zauli non hanno risentito dello svantaggio del fattore campo, ribaltando la rete di Latte Lath: a segno Ranocchia per il pari, Brighenti e Correia hanno certificato il blitz valso il passaggio al turno successivo contro la Pro Vercelli.

Quest'ultima ha due risultati su tre a disposizione: anche in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari ad esultare sarebbe proprio la Pro Vercelli, forte del quarto posto ottenuto nella stagione regolare dove la Juventus Under 23 non è andata oltre il decimo.

In entrambi i due precedenti in stagione ha avuto la meglio la Pro Vercelli: 1-0 interno e 0-2 a domicilio dei bianconeri, attesi quindi da un impegno ad alto coefficiente di difficoltà.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Pro Vercelli-Juventus Under 23: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PRO VERCELLI-JUVENTUS UNDER 23

Pro Vercelli-Juventus Under 23 si giocherà mercoledì 12 maggio 2021 allo stadio 'Silvio Piola' di Vercelli. Saranno assenti le due tifoserie in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Orario del calcio d'inizio ancora da definire.

L'incontro tra Pro Vercelli e Juventus Under 23 sarà visibile su qualsiasi smart tv semplicemente scaricando l'applicazione di Eleven Sports, che detiene i diritti di trasmissione delle gare di Serie C: basterà sottoscrivere un abbonamento e accedere alla lista delle partite per poi selezionare quella desiderata.

Pro Vercelli-Juventus Under 23 sarà trasmessa in pay per view anche da Sky (canale ancora da definire).

La visione in streaming di Pro Vercelli-Juventus Under 23 sarà possibile grazie a Eleven Sports nei seguenti modi: collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale della piattaforma o utilizzando l'app dedicata per sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

3-4-2-1 per Modesto: Comi unica punta, supportata da Rolando e Lund Nielsen. Iezzi e Gazzi gli esterni, Awua ed Emmanuello al centro della zona mediana. Masi, Auriletto e Hristov a protezione dei pali di Saro.

Solito 3-5-2 per Zauli con Aké e Brighenti a formare il tandem d'attacco. Di Pardo e Correia i quinti di centrocampo, Peeters e Troiano gli interni ai lati di Ranocchia. Retroguardia composta da Anzolin, Alcibiade e Dragusin davanti alla porta di Israel.

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Saro; Masi, Auriletto, Hristov; Iezzi, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Lund Nielsen; Comi. All. Modesto

JUVENTUS UNDER 23 (3-5-2): Israel; Anzolin, Alcibiade, Dragusin; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Troiano, Correia; Aké, Brighenti. All. Zauli