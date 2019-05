Pro Vercelli-Carrarese dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Secondo turno dei playoff tra Pro Vercelli e Carrarese: tutto sulle formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

Appuntamento con il secondo turno dei playoff di Serie C: il primo ha decretato la qualificazione di nove squadre, a cui si sono aggiunte le quarte classificate nei rispettivi gironi di appartenza (Arezzo, Feralpisalò e Catania). E tra le sei sfide in programma c'è quella tra Pro Vercelli e Carrarese.

La formazione piemontese e quella toscana sono state protagoniste nel raggruppamento A nel corso della stagione regolare: la Pro Vercelli ha il vantaggio del fattore campo e due risultati su tre a disposizione per il passaggio del turno.

La Carrarese invece dovrà vincere per continuare a sognare la promozione in Serie B: in campionato ha concluso al settimo posto, due posizioni dietro ai rivali che si qualificherebbero vincendo o pareggiando.

In caso di pareggio, infatti, non sono previsti i tempi supplementari: a passare sarà la squadra con la migliore posizione, qui rappresentata dai sette volte campioni d' . In palio c'è il primo turno della fase nazionale dei playoff.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per restare informati su Pro Vercelli-Carrarese: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

PRO VERCELLI-CARRARESE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Pro Vercelli-Carrarese DATA 15 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Silvio Piola, Vercelli ARBITRO Alberto Santoro TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO PRO VERCELLI-CARRARESE

Pro Vercelli-Carrarese si giocherà mercoledì 15 maggio allo stadio 'Silvio Piola' di Vercelli. Fischio d'inizio fissato per le ore 20:30. Arbitrerà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina.

Niente trasmessione in diretta sul satellite o sul digitale terrestre prevista per Pro Vercelli-Carrarese, visibile soltanto in . La Rai non trasmetterà dunque la gara del Piola.

Pro Vercelli-Carrarese si potrà seguire in diretta streaming su Eleven Sports che trasmette in esclusiva la quasi totalità degli incontri di Serie C. Servirà sottoscrivere un abbonamento che consentirà di guardare tutti i playoff o acquistare soltanto la singola gara in questione. E' possibile scaricare l'applicazione, utile per guardare la sfida tra le due compagini su dispositivi come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Per chi non potrà guardare Pro Vercelli-Carrarese su Eleven Sports, è prevista su Goal la copertura in tempo reale con la diretta testuale anche delle altre cinque partite che completeranno il programma del secondo turno dei playoff. Aggiornamenti continui da tutti i campi di giornata.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Moschin; Berra, Tedeschi, Milesi, Mammarella; Bellemo, Sangiorgi; L. Gatto, Germano, M. Gatto; Morra.

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Carissoni, Murolo, Varone, G. Ricci; L. Ricci, Cardoselli; Bentivegna, Piscopo, Valente; Maccarone.