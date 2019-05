Pro Vercelli-Alessandria dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Pro Vercelli-Alessandria è una delle sfide del primo turno dei playoff di Serie C: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la fine del calendario dei tre gironi, la Serie C si lancia subito dentro ai playoff. Sono ancora due i posti da assegnare in Serie B, dopo le tre che hanno vinto i gironi e hanno conquistato la qualificazione diretta.

Nel programma spicca Pro Vercelli-Alessandria, un derby piemontese che sarà molto sentito: il fattore campo gioca in favore dei padroni di casa, arrivati quinti, mentre gli ospiti hanno agganciato il treno all'ultima giornata e hanno chiuso decimi.

Il fattore campo sarà decisivo, vista la formula dei playoff di Serie C: infatti in caso di parità non ci saranno nè supplementari nè tantomeno rigori, ma passerà al turno successivo la squadra che si è piazzata meglio in classifica durante la stagione regolare. In questo caso, appunto, la Pro Vercelli. L'Alessandria ha quindi come risultato utile soltanto la vittoria.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Pro Vercelli-Alessandria: dalle probabili formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Pro Vercelli-Alessandria DATA 12 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Silvio Piola, Vercelli ARBITRO Cristian Cudini TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO PRO VERCELLI-ALESSANDRIA

Il fischio d'inizio di Pro Vercelli-Alessandria è previsto per le 20.30 di domenica 12 maggio allo stadio Silvio Piola di Vercelli, che ospita le gare casalinghe della Pro.

Non è prevista una programmazione via satellite o digitale terrestre per la partita Pro Vercelli-Alessandria. La sfida del Piol sarà quindi visibile solamente in diretta .

Pro Vercelli-Alessandria, al pari di tutte le altre gare della Serie C di quest'anno, si potrà seguire in diretta streaming su Eleven Sports , in abbonamento oppure anche acquistando soltanto la singola partita. Nel caso si utilizzi un tablet o smartphone, sarà necessario scaricare l'app dedicata.

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA IN DIRETTA SU GOAL

Goal non mancherà i decisivi scontri di fine stagione della Serie C: fin dalla mattina delle partite vi accompagneremo tramite una lunga diretta testuale che seguirà non solo Pro Vercelli-Alessandria, ma anche tutte le altre gare in palinsesto del primo turno di playoff di Serie C. Garantiremo minuto per minuto tutti gli aggiornamenti sulle 9 partite in programma.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Nobile; Berra, Tedeschi, Crescenzi, Mammarella; Bellemo, Sangiorgi; Rosso, Germano, M.Gatto; Morra.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pop; Gjura, Gazzi, Panizzi; Gemignani, Gatto, Maltese, Bellazzini, Tentoni; De Luca, Coralli.