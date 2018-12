Pro Piacenza, stipendi non pagati: salta la sfida con la Pro Vercelli

La Pro Vercelli ha trovato lo stadio Garilli chiuso: salta la sfida sul campo della Pro PIacenza, che non giocherà neanche contro la Juventus U23.

Momento noro per la Pro Piacenza, alle prese con seri problemi finanziari: il mancato pagamento degli stipendi ha provocato il rinvio della gara di campionato prevista per oggi contro la Pro Vercelli.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

La squadra ospite si è presentata alle ore 13 nei pressi dello stadio Garilli, incontrando anche gli organi competenti e la terna arbitrale. Alle 14:20 le procedure di riconoscimento da parte del direttore di gara e dopo 45 minuti di attesa la formazione piemontese è tornata a casa.

Alla base di tutto ciò ci sarebbe il mancato pagamento degli stipendi da parte della Pro Piacenza, che salvo clamorosi colpi di scena non scenderà in campo neanche nel prossimo turno di Serie C contro la Juventus Under 23.