Primo test per la nuova Juventus: a segno Di Maria, brilla Kean

9-0 nel test a ranghi misti contro il Pinerolo, segna subito anche Di Maria ma il protagonista è Kean con una tripletta.

In attesa delle prime vere amichevoli la Juventus domenica mattina è scesa in campo per un test a ranghi misti col Pinerolo, formazione piemontese neo-promossa in Serie D.

Spiffero. C’è un giocatore che, in questa prima settimana di lavoro, ha proposto numeri (davvero) brillanti nei test atletici e si è presentato tirato a lucido: Moise #Kean 👍⚪️⚫️ @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 15, 2022

I più attesi, ovviamente, erano Paul Pogba e Angel Di Maria che ha messo a segno la prima rete della sua esperienza in bianconero.

Il test è terminato sul risultato di 9-0 con un altro grande protagonista: Moise Kean. L'attaccante, dato in uscita, si è presentato in ritiro tirato a lucido e ha realizzato una tripletta. Quasi un segnale in vista della nuova stagione dopo quella appena trascorsa parecchio deludente in termini di presenze e marcature.

L'articolo prosegue qui sotto

A completare il tabellino sono state le doppietta di Zakaria e Soulé oltre al goal di Adrien Rabiot, ovvero un altro giocatore in cerca di rivincite.

Non sono scesi in campo invece gli infortunati Arthur, Ramsey e Federico Chiesa con i primi due che sembrano destinati a partire durante il mercato estivo.