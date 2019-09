Primo ko per la Roma, Fonseca: "L'Atalanta ha meritato di vincere"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta la sconfitta patita contro l’Atalanta: “Non abbiamo tenuto palla, loro hanno fatto bene”.

Si chiude dopo due pareggi ed altrettante vittorie la serie positiva della in campionato. La compagine giallorossa cade all’Olimpico contro un’ capace di imporsi per 2-0 e incappa in quella che è la sua prima sconfitta stagionale.

Paulo Fonseca, intervistato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha spiegato come quella della degli orobici sia stato un successo meritato.

“L’Atalanta ha meritato di vincere, ha fatto un bel gioco a differenza nostra. Non siamo mai riusciti a tenere palla, è difficile giocare contro un avversario che riesce a fare marcatura a uomo a tutto campo”.

Nel corso della partita il tecnico lusitano ha provato a ridisegnare la Roma passando da una difesa a quattro ad una a tre.

“L’Atalanta è molto pericolosa in attacco e quindi avevamo preparato due moduli. Ho cambiato perché l’inizio è stato difficile. La squadra con la difesa a tre è stata più sicura, ma nella ripresa non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto”.

Ad inizio secondo tempo Zaniolo ha avuto una clamorosa azione da rete ma non l’ha sfruttata.

“Abbiamo creato alcune opportunità, ma anche l’Atalanta ha attaccato molto e costruito delle occasioni. Se avessimo segnato le cose sarebbero andate diversamente, ma la realtà è che non abbiamo fatto una buona partita”.

De Roon, in occasione del 2-0, ha approfittato di una clamorosa dormita della difesa.

“Dovevamo osservare meglio la situazione, ma non l’abbiamo fatto. Sul primo goal invece abbiamo perso palla in fase di costruzione”.

Fonseca è pronto a mettersi questa sconfitta alle spalle.