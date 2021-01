Il primo incontro tra Mourinho e Khedira: "Ci siamo abbracciati dopo due minuti"

Sami Khedira attualmente è un corpo estraneo all'interno della , probabilmente partirà al più presto e in un'intervista al 'The Athletic' ha già dichiarato di voler approdare in Premier League.

Nella stessa intervista, parlando della Premier l'argomento è caduto su José Mourinho che tanto sta facendo bene con il . Il centrocampista tedesco adora l'allenatore portoghese ed ha raccontato il loro primo incontro.

Khedira rimase quasi scioccato da questo incontro, ma ancora adesso nutre una grandissima stima per Mourinho.

"All'inizio ho pensato: sono volato fino a Madrid solo per questo? Ma non puoi ricevere un messaggio più grande da un allenatore, poi ho considerato. Ha un modo per convincere le persone, c'è qualcosa nei suoi occhi. È molto diretto, molto esigente, lavorare con lui non è un picnic. Ma capisci che è perché ti apprezza come giocatore. Il massimo non gli basta, ti spinge al limite. È così che sono diventato il giocatore e la persona che sono oggi. A proposito, è solo quando smette di parlarti che devi preoccuparti. Allora devi stare attento. E ora è tornato. Lo trovo affascinante, ma non sono sorpreso".