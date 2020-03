Primo giocatore positivo in Cina: Fellaini è in ospedale

L'ex centrocampista del Manchester United in forza allo Shandong Luneng è risultato positivo: ora sta bene, ma si trova comunque in ospedale.

Dopo Paulo Dybala e i due Maldini, Paolo e Daniel, nella giornata di ieri, è arrivata una nuova positività al coronavirus. Si tratta infatti di Marouane Fellaini, ex giocatore del e centrocampista della Nazionale belga che risulta essere il primo giocatore positivo al covid-19 in .

Fellaini ha raccontato su Instagram, con il sorriso, la positività al tampone covid-19:

"Cari amici, il mio test per il coronavirus è risultato positivo. Attualmente, sono tornato in Cina e sono in cura in ospedale. Posso assicurarvi che ora per me va tutto bene. Grazie ai fans, allo staff medico e al club per la loro cura e attenzione. Seguirò il trattamento e spero di tornare in campo il prima possibile. Per favore, state tutti al sicuro".

Il giocatore dello Shandong Luneng è di fatto uno dei pochissimi casi di coronavirus accertati negli ultimi giorni, quasi tutti provenienti dall'estero. Fellaini è infatti tornato a Shanghai in settimana da Singapore, dopo aver trascorso le vacanze a Dubai, dove potrebbe, secondo il Daily Mail, aver contratto il virus.

Dalla megalopoli, Fellaini, è arrivato a Jinan, città di sette milioni di abitanti in cui gioca con il team arancione: ora si trova nell'ospedale adibito per assistere i malati.

Lo staff medico e dirigenza dello Shandong stanno ricostruendo tutti gli spostamenti di Fellaini, così da isolare chi è venuto in contatto con il centrocampista belga, che come assicura la società sta bene:

"Ma viene tenuto sotto stretta osservazione e avrà tutta l'assistenza medica di cui ha bisogno. Il nostro club fa del suo meglio per favorire il pieno recupero di ogni atleta".

Fellaini spera di tornare in campo una volta terminato il periodo di recupero e di quarantena, ma per ora, nonostante gli enormi passi in avanti fatti dalla Cina, una data per l'inizio del campionato ancora non c'è: inizialmente previsto per febbraio, potrebbe prendere il via in primavera, a fine aprile. La sua positività potrebbe ulteriormente, però, spostare la prima giornata.