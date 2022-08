Primo esonero in Premier League: il Bournemouth caccia Scott Parker

Lo 0-9 in casa del Liverpool provoca l'addio di Scott Parker al Bournemouth: "Grazie, ma dobbiamo continuare a progredire".

No, una sconfitta per 9-0 non poteva rimanere senza conseguenze. Nemmeno in Premier League. E così, ecco il primo esonero stagionale nel massimo campionato inglese: il Bournemouth ha annunciato ufficialmente l'esonero di Scott Parker, tre giorni dopo la clamorosa disfatta sul campo del Liverpool.

"Vorrei sottolineare la mia gratitudine nei confronti di Scott e del suo staff per i loro sforzi durante il loro periodo con noi - ha detto il proprietario dell'AFC, Maxin Demin - La promozione in Premier League della scorsa stagione verrà sempre ricordata come una delle stagioni più belle della nostra storia.

Tuttavia, per poter continuare a progredire come squadra e come club nel suo insieme, dobbiamo proseguire nella nostra strategia per gestire il club in modo sostenibile. E dobbiamo mostrare fiducia e rispetto reciproco. Questo è l'approccio che ha portato il club al successo nella storia recente e che non cambieremo d'ora in poi. La nostra ricerca per un nuovo allenatore inizierà immediatamente".

Parker lascia il Bournemouth dopo appena quattro giornate e, per il momento, verrà sostituito da Gary O'Neil. L'ex centrocampista tra le altre del Chelsea, come ricordato da Demin, solo pochi mesi fa aveva portato le Cherries alla promozione dalla Championship alla Premier League. La seconda nella storia del club.

Il massimo campionato, però, si sta rivelando tosto: il Bournemouth ha vinto all'esordio contro l'Aston Villa, poi ne ha presi quattro dal Manchester City, tre dall'Arsenal e infine nove dal Liverpool. Senza andare a segno neppure una volta, peraltro. Un crollo verticale, pur contro tre delle big del calcio inglese, che ha convinto i dirigenti del club a cambiare.