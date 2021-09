Primo contratto da 'Pro' per il figlio di Beckham: Romeo firma con i Fort Lauderdale

Il figlio dell'ex stella di Manchester United, Real, Milan e PSG ha firmato con la franchigia della Florida che milita nella terza serie statunitense.

Il nome di Beckham torna di estrema attualità nel mondo del calcio professionistico. Romeo, figlio di David, ha firmato il suo primo contratto da giocatore professionista mettendo nero su bianco l'accordo con la formazione dei Fort Lauderdale.

La franchigia situata in Florida milita in USL League One, ossia l'equivalente della nostra Serie C.

Il club rosanero altro non è che una sorta di società satellite dell'Inter Miami, società di Major League, tra le altre cose presieduta proprio da David Beckham.

Per il classe 2002, secondo dei quattro figli avuti dallo 'Spice Boy', il debutto ufficiale potrebbe già arrivare nel corso del weekend dopo aver completato le prime sessioni di allenamento agli ordini del tecnico Darren Powell.

Romeo ha mostrato da subito entusiasmo nei confronti di questa nuova avventura, affidando la sua gioia ad un post apparso sul suo profilo Instagram.

"Insegui i tuoi sogni".

Un'esperienza nuova di zecca sotto l'ala protettiva del padre David, capace di scrivere pagine memorabili nella storia di questo sport.