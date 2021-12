Primo acuto australiano per Margiotta: in goal nel successo dei Melbourne Victory

Poco meno di due mesi metteva nero bianco l'accordo che sanciva il suo passaggio nella A-League, ossia la massima serie australiana.

Sabato 12 dicembre, Francesco Margiotta ha realizzato il suo primo goal ufficiale con la maglia dei Melbourne Victory.

L'attaccante italiano - cresciuto nel settore giovanile della Juventus - si è sbloccato nel match che i 'Boys in Blue' hanno fatto proprio vincendo 2-1 sul campo dell'Adelaide United.

Margiotta ha siglato la rete del momentaneo 0-1 al 58', poi al 70' è arrivato il pari a firma di Tratt. Infine, al 78', Velupillay ha regalato i tre punti alla formazione di Tony Popovic.

E' arrivata dunque la prima gioia in salsa australiana per l'attaccante piemontese che, in carriera, ha vestito le maglie di Carrares, Unione Venezia, Monza, Real Vicenza, Sant'Arcangelo, Losanna, Lucerna e Chievo in Serie B.

Ultima tappa nostrana, quella clivense, a precedere lo sbarco oceanico.