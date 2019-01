Primi goal al Milan per Piatek: i suoi numeri sono mostruosi

Piatek ha trovato in Coppa Italia contro il Napoli i suoi primi goal da giocatore del Milan. La prima rete è arrivata al primo tiro nello specchio.

E’ stato uno dei grandi protagonisti della prima parte della stagione ed è stato anche grandissimo protagonista della sessione invernale di calciomercato. Krzysztof Piatek, dopo aver segnato caterve di goal con il Genoa, è partito con il piede giusto anche al Milan.

Al bomber polacco infatti, sono bastati poco meno di 30’ per trovare la sua prima rete con la maglia rossonera. Dopo i 18’ giocati in campionato contro il Napoli, Piatek, proprio contro la squadra partenopea, ma questa volta in Coppa Italia, ha realizzato il suo primo goal da giocatore del club meneghino.

E’ accaduto al 10’ della sfida valida per i quarti di finale del torneo quando, sfruttando un lungo lancio di Laxalt, ma anche un errore di posizionamento di Maksimovic, si è involato verso la porta di Meret e l’ha battuto con freddezza.

A confermare quanta confidenza abbia il polacco con il goal, un dato che parla chiarissimo: Piatek infatti ha segnato il suo primo goal con il Milan al primo tiro nello specchio della porta con la maglia rossonera. Ma c’è di più.

Al 27’ infatti, il ‘Pistolero’ si è ripetuto realizzando un altro gran goal. Penetrato in area, si è accentrato lasciando sul posto Koulibaly, ed ha battuto per la seconda volta Meret con un gran destro, il tutto per la sua prima doppietta da milanista.

Per Piatek, sono già otto i goal realizzati in questa edizione della Coppa Italia, dopo quelli segnati con la maglia del Genoa (4 al Lecce e 2 alla Virtus Entella), mentre sono ben 21 quelli complessivi della sua prima stagione in Italia.