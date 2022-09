Prime Video, Fabio Cannavaro entra nella squadra di commentatori

L'ex Pallone d'Oro, capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006, entra a far parte della squadra di Prime Video per la Champions League.

Un altro grande nome del calcio mondiale entra a far parte della squadra di Prime Video. A commentare le partite della Champions League 2022/23 ci sarà anche Fabio Cannavaro.

Ex giocatore tra le altre di Inter, Juventus e Real Madrid oltre che capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 e Pallone d'Oro nello stesso anno, Cannavaro debutterà su Prime Video mercoledì 7 settembre in occasione di Napoli-Liverpool, gara che verrà trasmessa in esclusiva e in streaming dalla stessa emittente.

Insieme a lui ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedord e il Pocho Lavezzi. A completare la squadra di Prime Video per la prima di Champions League in questa stagione troveremo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini in telecronaca, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordo campo.

Infine la VAR Room di Prime Video sarà affidata nuovamente all'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.