Primavera, Milan-Juventus 1-2: Moreno rilancia i bianconeri, il Diavolo sprofonda

Primo tempo equilibrato con il vantaggio della Juventus firmato da Portanova, poi il pari del Milan con Capanni. Nella ripresa la decide Moreno.

La Juventus Primavera rialza la testa dopo gli ultimi risultati negativi e torna a vincere contro i pari età Milan, che resta dunque penultimo in classifica in piena zona retrocessione. Decisiva la rete di Moreno nel secondo tempo.

Dopo appena cinque minuti di gioco la formazione bianconera è già pericolosa con un palo colpito da Portanova: i rossoneri subiscono l'iniziativa avversaria e al quarto d'ora la Juventus passa con lo stesso Portanova, che si procura e trasforma un calcio di rigore (fallo di Soncin) con grande lucidità.

I ragazzi di Giunti reagiscono e provano a creare gioco nonostante le difficoltà in fase di impostazione, ma poco prima della mezz'ora arriva il pareggio di Capanni, che inventa una grandissima giocata con dribbling e destro secco dal limite: Dadone è superato e la gara torna in equilibrio.

La gara si mantiene in equilibrio anche ad inizio ripresa con ritmi più bassi: al 65' Brescianini spreca una grande occasione calciando alto un perfetto pallone messo in area da Bellanova, mentre sul ribaltamento di fronte la Juventus passa ancora.

Uno scatenato Portanova impegna Soncin al grande intervento, ma sulla respinta il più veloce è Moreno per il tap-in decisivo in rete. Nel finale il Milan cerca il disperato assalto ma non riesce a superare il muro bianconero.