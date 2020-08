Prima volta nella storia: zero italiane, spagnole e inglesi in semifinale di Champions

Dal 1992, prima edizione della Coppa dei Campioni, non era mai successo di vedere fuori dalle prime 4 le squadre dei tre grandi tornei.

C'è chi le chiama e e chi il quarto e il quinto campionato d'Europa per importanza. Ma trattasi delle regine della Champions 2019/2020, capaci di portare due squadre a testa e dunque in teoria sognare una finalissima con club solamente francesi o solamente tedeschi.

, , e si giocano la Champions, con il cinque volte campione Bayern grande favorito e tutte le altre dietro, con i parigini avanti, pronte ad alzare la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta nella loro storia.

A proposito di fare la storia, quella è già in calce. Per la prima volta da quando la Coppa dei Campioni si è tramutata in , tra le prime quattro del torneo non ci saranno nè inglesi, nè spagnole, nè italiane. Ovvero le squadre simbolo del calcio continentale.

Certo, anche la Bundesliga ha fatto passi da gigante, ma nell'immaginario collettivo sono , Premier League e ad essere in cima. Con il Lipsia in semifinale, tra l'altro, il campionato tedesco è quello ad aver portato più squadre diverse in semifinale di Champions League.

Considerando anche la Coppa dei Campioni, solamente nel 1990/1991 non ci sono state inglesi, spagnole o italiane: vinse la .

Nonostante il appaia come la squadra da battere, di gran lunga, dopo aver abbattuto per 8-2 il , in gara secca sembra poter accadere di tutto. Di certo saranno semifinali e finali diverse, ancor più dei turni precedenti, senza pubblico e con le restrizioni per il coronavirus.

Lisbona potrebbe prolungare la leggenda del Bayern Monaco o regalare la prima gioia nella storia di Lipsia, PSG o Lione. Intanto però, non vedere nello stesso momento nè inglesi, nè spagnole, nè italiane, è già qualcosa di enorme. Difficilmente ripetibile? Chissà.