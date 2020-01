Prima tripletta per Icardi al PSG: contro il Saint-Etienne anche un assist

PSG roboante in Coppa di Lega francese, Icardi mattatore insieme a Mbappè: sono 17 le reti stagionali in 19 presenze.

Semifinali conquistate sotto il segno di Mauro Icardi. Prova roboante del contro il , prova super dell'argentino: nel 5-0 dei quarti di Coupe de France, l'ex ha infatti realizzato una tripletta, tornando a festeggiarne una dopo due anni.

Continua la marcia da idolo e massimo cannoniere stagionale del PSG per Icardi, che realizza la sua prima tripletta in issandosi a 17 reti in 19 presenze ufficiali con la squadra parigina. Quasi un goal a partita per l'attaccante sudamericano, secondo solamente a Mbappè in squadra (19 reti).

E' sopratutto la prima rete, arrivata dopo appena due minuti, a far applaudire i tifosi del PSG: filtrante di Kurzawa e ottimo diagonale per Icardi, abile così a sbloccare il risultato. Secondo e terzo goal invece solamente da spingere dentro, dopo che Mbappè aveva scherzato con gli avversari, in dieci sin dalla mezzora del primo tempo.

Giocata da applausi per Icardi anche in occasione della rete di Mbappè: stop al volo in area su lancio lungo e assist per l'accorrente compagno transalpino. Una goleada conclusa con il 6-1 finale, che porta il PSG alle semifinale e aumenta lo score del primo anno francese per l'ex idolo nerazzurro.

La gara di Icardi si è chiusa ad un quarto d'ora dalla fine, con Cavani in campo per l'ultima parte di gara. Se l'uruguagio saluterà Parigi nel corso del 2020, per Maurito l'avventura al PSG è appena cominciata: il suo valore sta aumentando pian piano, ad un passo dalle venti reti stagionali.

Per Icardi anche il traguardo delle 150 reti con le maglie dei club: sono precisamente 152, alle quali si aggiungono quelle con la casacca dell' .