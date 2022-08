Prima da titolare all'Union Berlino da ricordare: Thorsby ci mette 6 minuti per segnare

L'ex giocatore della Sampdoria sigla la sua prima rete in Bundesliga dopo essere stato schierato dal primo minuto contro lo Schalke 04.

L'addio di Morten Thorsby non è stato pesante solo per la Sampdoria, quanto per l'intera Serie A, che ha perso uno dei centrocampisti più completi dell'intero campionato.

Il norvegese classe 1996, arrivato in Italia nel 2019 quando i blucerchiati lo hanno prelevato dall'Heerenveen, ha raccolto 92 presenze e 7 reti nel massimo campionato, ma era giunta l'ora di andare.

Per lui si sono spalancate le porte della Bundesliga, con l'Union Berlino che lo ha acquistato a titolo definitivo, facendolo esordire lo scorso 14 agosto contro il Mainz: 20 minuti, giusto per rompere il ghiaccio.

Anche contro il RB Lipsia è subentrato a gara in corso, nella sfida vinta per 2-1, ma la vera e propria occasione è arrivata in casa dello Schalke 04.

Urs Fischer ha infatti deciso di schierarlo dal primo minuto: Thorsby ce ne ha messi solo 6 per siglare il suo primo goal all'Union e nel campionato tedesco.

Un impatto sicuramente molto importante per un calciatore che punta a crescere ancora, in Germania: la prima gioia è frutto di un colpo di testa, il resto sarà gioco tra le linee.

Sostanza, qualità e muscoli: Thorsby ha già dimostrato le sue caratteristiche in Serie A con la maglia della Sampdoria, mira a farlo anche in Bundes. La strada, comunque, è quella giusta.