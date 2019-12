Prima partita, prima vittoria: Ancelotti parte bene con l'Everton

Una vittoria di misura contro il Burnley rialza l'Everton, allontanandolo dalla zona calda: ci pensa Calvert-Lewin per l'1-0.

+4 dalla zona calda, -2 dal pericolante , diverse squadre svalcate. Comincia con un successo la nuova avventura inglese di Carlo Ancelotti, che esonerato dal alcune settimane fa ha già ripresto il ruolo di tecnico, stavolta alla guida dell'.

Meccanismi non ancora oliati in quel di , ma successo istantaneo utile per il morale e per augurare ai tifosi dell' un buon Natale in vista di un 2020 che si spera essere migliori di questi ultimi mesi, a dir poco complicati per Kean e compagni.

Nell'1-0 contro il , in una gara tiratissima, Kean è subentrato solamente al minuto 77, mentre a decidere la gara è stato Calvert-Lewin all'80'. Fiducia in più per l'Everton, che domenica sfiderà il in trasferta per provare ad agganciarlo in classifica.

Ufficialmente già tecnico dell'Everton contro l'Arsenal, Ancelotti aveva però seguito la gara dalla tribuna alla pari del collega Arteta, subentrato come nuovo allenatore dei Gunners. A differenza dell'ex Napoli, però, lo spagnolo ha pareggiato la prima partita con il team londinese.

Per Ancelotti la vittoria di campionato è una liberazione, visto e considerando come l'ultima ottenuta col Napoli in risaleva oramai a metà ottobre. Dopo il successo in rimonta degli azzurri con Gattuso, anche quello del vecchio tecnico partenopeo. Tutti sono andati avanti.