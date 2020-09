La prima Juventus di Pirlo: difesa mobile e niente regista

Nell'amichevole contro il Novara si è già vista la mano del nuovo tecnico: difesa a tre in fase di impostazione, cambi di gioco e triangolazioni.

C'era grande attesa per la prima uscita della targata Pirlo, attesa ripagata dalle tante novità messe in campo dal nuovo tecnico contro il Novara.

Tralasciando il risultato, infatti, molto sembra già cambiato rispetto all'ultima Juventus di Sarri dal punto di vista tattico. Pirlo d'altronde non è un integralista e non ha un modulo di riferimento.

Difesa a tre o difesa a quattro, trequartista o tridente: tutte le strade restano aperte dopo la prima uscita dei bianconeri. In attesa ovviamente del nuovo numero 9, che potrebbe indurre Pirlo a cambiare ulteriormente spartito.

DIFESA MOBILE: DA TRE A QUATTRO

La più grande novità forse è rappresentata dallo schieramento difensivo scelto da Pirlo, che pare orientato a utlizzare spesso la linea a tre con cui è nato il ciclo bianconero.

Nel primo tempo contro il Novara, come spiegato dallo stesso Pirlo, in realtà la ha difeso a quattro salvo posizionarsi a tre alzando Alex Sandro quando c'era da impostare il gioco. Mentre nella ripresa il tecnico è passato stabilmente a tre.

Una difesa in cui però hanno trovato posto tra i centrali Danilo nel primo tempo e pure Alex Sandro nel secondo, con l'inserimento di Luca Pellegrini come esterno alto. Ulteriore segnale di come per Pirlo anche i difensori debbano assicurare una certa spinta.

LA JUVE DI PIRLO SENZA 'UN PIRLO'

Dopo la cessione di Pjanic attualmente nella rosa della Juventus non c'è un vero regista, ruolo in cui la scorsa stagione Sarri aveva adattato Bentancur con alterne fortune.

Pirlo invece sembra non vedere l'uruguaiano a impostare il gioco preferendo un centrocampo a quattro senza un vero regista. Centrocampo che peraltro diventa spesso a due in fase offensiva, quando anche gli esterni si alzano molto per sostenere l'azione.

Nel primo tempo McKennie e Rabiot hanno svolto molto bene il compito, mentre nel secondo è toccato a Bentancur e Arthur con quest'ultimo che si è spinto fino al limite dell'area avversaria servendo un paio di assist deliziosi ai compagni.

Un po' a sorpresa poi Pirlo ha puntato subito forte su Ramsey, schierato inizialmente in un'insolita posizione sulla sinistra ma con libertà di accentrarsi per dialogare con le due punte. E se fosse il gallese uno dei 'nuovi' acquisti della Juventus 2020/21?

TREQUARTISTA O TRIDENTE...ASPETTANDO IL 9

Per quanto riguarda l'attacco, privo di Dybala e di un vero 9, Pirlo è partito schierando la coppia Kulusevksi-Ronaldo ovviamente molto abile nello stretto con pregevoli triangolazioni palla a terra ma più in difficoltà quando c'è da riempire l'area di rigore sfruttando i frequenti cambi di gioco. Altra novità introdotta dal nuovo corso rispetto alla scorsa stagione.

Alle loro spalle, come detto, ha spesso agito Ramsey che però in fase di copertura tornava ad allargarsi sulla sinistra in una sorta di 4-4-2.

Nella ripresa invece Pirlo ha utilizzato Douglas Costa come punta insieme a Pjaca, salvo passare al 3-4-3 negli ultimi scampoli di partita. Un modulo questo che potrebbe tornare utile per fare spazio a Dybala e soprattutto al nuovo 9.