Prima in Ligue 1 positiva per Tudor: 4-1 del Marsiglia al Reims

L'ex tecnico del Verona parte con una rotonda vittoria e risponde al PSG: doppietta di Suarez, goal di Tavares e autorete di Faes.

Nel pomeriggio, un poker aveva regalato i primi sorrisi e i primi tre punti a Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Lille. In serata, il medesimo risultato ha inaugurato nel migliore dei modi l'avventura di Igor Tudor sul palcoscenico della Ligue 1.

Il nuovo allenatore del Marsiglia, alla prima assoluta davanti al pubblico del 'Velodrome', ha centrato l'obiettivo: l'OM ha travolto il Reims con un perentorio 4-1, buono per rispondere ai successi di PSG, Lione, Lille e Monaco.

Missione compiuta per il tecnico croato, dunque, avanti già al 13' grazie all'autorete di Faes che ha indirizzato la gara sul fronte casalingo.

L'OM ha poi allungato in pieno recupero prima dell'intervallo grazie a Nuno Tavares, firmatario del 2-0. E' la rete che di fatto archivia la pratica e spegne le speranze della squadra di Oscar

Nella seconda frazione, Tudor cala l'asso a gara in corso e inserisce Suarez, autore dei due goal che hanno arrotondato ulteriormente lo score.

Per il Reims si registra il punto della bandiera firmato da Balogun. Un dettaglio marginale che non macchia la notte dell'ex guida tecnica del Verona. Una notte da tre punti nella quale ha trovato spazio anche l'ex romanista Veretout oltre allae vecchie conoscenze della Serie A come Under, Milik e Gerson.